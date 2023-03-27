Психолог Соловьёва рассказала о двух видах интеллекта

Психолог Елена Соловьёва заявила, что существует два вида интеллекта.

«Так называемый формальный или академический, когда нас учат в школе, в вузе, мы заучиваем определённую информацию и её в жизни применяем. И второй вид интеллекта, очень важный, очень значимый. Не так давно о нём начали говорить, писать об этом книги, рассказывать на тренингах где-то, особенно связанных с менеджерством, с управлением, это эмоциональный интеллект, EQ (Emotional Quotient), или он ещё называется по-другому социальный», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, люди с более развитым эмоциональным интеллектом оказываются и более успешными.

«Те, кто хорошо учатся, как показывает статистика, они впоследствии становятся такими хорошими исполнителями. Потому что эмоциональный интеллект отвечает за построение социальных связей, успешных социальных связей», — пояснила Соловьёва.

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