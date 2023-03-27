Межрегиональный форум семейных предпринимателей пройдёт 11 апреля в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Межрегиональный форум семейных предпринимателей состоится 11 апреля в Нижнем Новгороде. Организатор — областная Торгово-промышленная палата.
Межрегиональный форум семейных предпринимателей пройдёт 11 апреля в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Форум призван объединить семьи, владеющие малым и средним бизнесом, индивидуальных предпринимателей.

Программа включает выставку продукции, обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов, среди которых развитие семейного бренда, правовые аспекты наследования и деления бизнеса, взаимоотношения поколений.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить