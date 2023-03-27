Межрегиональный форум семейных предпринимателей пройдёт 11 апреля в Нижнем Новгороде

Межрегиональный форум семейных предпринимателей состоится 11 апреля в Нижнем Новгороде. Организатор — областная Торгово-промышленная палата.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Форум призван объединить семьи, владеющие малым и средним бизнесом, индивидуальных предпринимателей.

Программа включает выставку продукции, обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов, среди которых развитие семейного бренда, правовые аспекты наследования и деления бизнеса, взаимоотношения поколений.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.