Межрегиональный форум семейных предпринимателей пройдёт 11 апреля в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Форум призван объединить семьи, владеющие малым и средним бизнесом, индивидуальных предпринимателей.
Программа включает выставку продукции, обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов, среди которых развитие семейного бренда, правовые аспекты наследования и деления бизнеса, взаимоотношения поколений.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.