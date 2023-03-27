Госархив впервые опубликовал фотографии с места гибели Юрия Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации впервые опубликовал фотографии с места крушения самолёта МиГ-15УТИ, в результате которого погиб первый космонавт Юрий Гагарин.

Снимки обнародованы на сайте архива.

На них видны обломки фюзеляжа самолёта, на котором летали Гагарин и военный лётчик Владимир Серёгин. Снимки датированы 28 марта 1968 года.

Также архив опубликовал снимки стендов с газетами, в которых появились сообщения о гибели Гагарина и Серёгина. Кроме того, обнародованы снимки с похорон Гагарина и Серёгина.

27 марта 1968 года во время тренировочного полёта разбился самолёт МиГ-15УТИ, в котором находились Гагарин и Серёгин. Катастрофа произошла в районе деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Официальная причина трагедии до сих пор не оглашена. Первый космонавт планеты был удостоен множества советских и международных наград, был почётным членом Международной академии астронавтики и Героем Советского Союза.