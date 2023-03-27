В Подмосковье шесть видов медсправок можно получить в электронном виде
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В прошлом году мы начали переводить бумажные справки в электронный вид, чтобы жителям региона не приходилось обращаться в поликлинику, а документ можно было оформить дистанционно», — сообщила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова.
Она также подчеркнула, что в 2023 году в онлайн-формат переведут ещё два вида документов — санаторно-курортные карты для детей и взрослых.
Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что в столичных стационарах внедряют новый цифровой сервис.