Лучшими направлениями для весенних поездок россияне назвали Турцию, Кавказ и Петербург

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, куда его клиенты собираются поехать этой весной. Так, больше половины весенних путешествий планируется по России (68,9%), а вот за границу собираются только треть респондентов (31,1%).

Лучше всего весной ехать туда, где тепло, считают 64,5% опрошенных, а другим 35,5% это не так важно.

Если говорить о конкретных местах, которые путешественники советуют посетить именно в период с марта по май, то максимальное количество голосов набрала Турция: 11,2% респондентов считают, что лучше всего поехать в Стамбул или Анталью.

Чуть меньше, 10,1% опрошенных, назвали Кавказ, особенно выделили Минеральные Воды и Кисловодск. Третье место занял Санкт-Петербург, который набрал 9,5% голосов.

Также часто упоминали Калининград (8,4%), Дагестан (7,3%), Сочи (6,7%), Ереван (5%), Алтай (3,9%), Казань (3,4%) и Таиланд (2,8%).

Всего в опросе приняли участие 1618 человек.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал о преимуществах раннего бронирования туристических путёвок в преддверии летнего сезона.