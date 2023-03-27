Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО «KpымSOS»

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность украинской НПО «KpымSOS».

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре России принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории России», — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что деятельность «KpымSOS» представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России.

6 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Transparеncy International в России.