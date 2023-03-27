Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО «KpымSOS»
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Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В Генеральной прокуратуре России принято решение о признании деятельности данной организации нежелательной на территории России», — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что деятельность «KpымSOS» представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность британского «Института государственного управления» на территории России.
6 марта Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Transparеncy International в России.