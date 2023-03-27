Специалист в сфере управления персоналом Илларионова назвала правила написания сопроводительного письма

Ассистент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Илларионова рассказала о правилах написания сопроводительного письма при отклике на вакансию.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт рекомендовала составлять отдельное письмо для каждой компании. По её словам, сопроводительное письмо не должно быть перегружено информацией, оно должно быть ёмким и при этом кратким.

«В абзаце о том, чем вас заинтересовала вакансия, необходимо оставаться конкретным. Хорошо, если вы проведёте небольшой анализ компании и её ценностей и перечислите те, которые близки и вам», — посоветовала Илларионова.

В следующем абзаце кандидату стоит описать свои сильные стороны в связи с требованиями и обязанностями, обозначенными в вакансии, отметила она.

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