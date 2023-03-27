Исследование: 20% компаний в России пользуются услугами самозанятых дизайнеров и водителей

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Сервис SuperJob выяснил, что каждая пятая компания в России привлекает к работе самозанятых, в том числе дизайнеров, программистов и водителей.
Исследование: 20% компаний в России пользуются услугами самозанятых дизайнеров и водителей
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что чаще всего самозанятых нанимали для выполнения работ по проектированию. Также высоко были востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие особый налоговый статус.

Причём чем крупнее компания, тем реже она пользуется услугами самозанятых. Среди компаний с численностью сотрудников до 100 человек таких 23%, а с численностью от 1 тыс. человек — 18%.

Ранее НСН сообщала, что, согласно данным главы департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова, в 2022 году в столице более 26 тыс. человек приняли участие в очных и онлайн-мероприятиях, посвящённых развитию бизнеса.

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