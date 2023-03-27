В России за сутки госпитализировали 602 человека с коронавирусом

В России за сутки в больницы попали 602 человека с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 778 пациентов с COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 8989 новых случаев заболевания COVID-19.

Выписали в связи с выздоровлением 8160 пациентов.

За сутки от последствий коронавируса скончался 31 человек.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.