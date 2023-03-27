В России за сутки госпитализировали 602 человека с коронавирусом
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Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 8989 новых случаев заболевания COVID-19.
Выписали в связи с выздоровлением 8160 пациентов.
За сутки от последствий коронавируса скончался 31 человек.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.