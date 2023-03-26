Очевидцы взрыва в Киреевске рассказали о произошедшем
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«Сильнейший взрыв, стёкла задрожали, под ногами прямо всё затряслось», — заявил мужчина.
По его словам, сначала он подумал, что взорвался газ или автомобиль.
«Попало в заднее стекло машины. Внутри разворотило весь пластик», — рассказала женщина.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.
Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске.