Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске получат по 100 тысяч рублей

Правительство Тульской области сообщило, что пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске получат по 100 тыс. рублей.

«Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь: те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового; людям, получившим ранения, выплатят по 100 тыс. рублей; нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей», — говорится в сообщении правительства на странице во «ВКонтакте».

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.

Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске.