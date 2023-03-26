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Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске получат по 100 тысяч рублей

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Правительство Тульской области сообщило, что пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске получат по 100 тыс. рублей.
Пострадавшие при взрыве беспилотника в Киреевске получат по 100 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Silas Stein/picture alliance

«Губернатор поручил оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь: те, кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового; людям, получившим ранения, выплатят по 100 тыс. рублей; нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до одного млн рублей», — говорится в сообщении правительства на странице во «ВКонтакте».

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.

Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске.

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