Власти уточнили данные по разрушениям после взрыва в Киреевске

Правительство Тульской области уточнило данные по разрушениям после взрыва в Киреевске.

«По уточнённой информации, вследствие ЧП частично пострадали 10 частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стёкла в подъездах. Три человека получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении правительства на странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что всем пострадавшим незамедлительно оказали медицинскую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что киевским режимом 26 марта была осуществлена попытка совершения атаки беспилотным летательным аппаратом типа «Стриж» в ударном исполнении.

Уточняется, что комплексом РЭБ «Поле-21» удалось вывести из строя ударный украинский БПЛА, который в итоге упал в Киреевске.