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Прокуратура ведёт расследование взрыва в Киреевске

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Прокуратура Тульской области ведёт расследование взрыва в Киреевске.
Прокуратура ведёт расследование взрыва в Киреевске
  • РИА Новости

Об этом сообщает надзорное ведомство.

«26 марта в Киреевском районе Тульской области примерно в 15:00 произошёл взрыв. Прокуратура Тульской области контролирует установление обстоятельств взрыва», — говорится в заявлении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трёх.

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