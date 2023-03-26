Тульские власти открыли горячую линию для пострадавших при взрыве в Киреевске

Пресс-служба правительства Тульской области заявила, что в регионе открыта горячая линия для пострадавших при взрыве в Киреевске.

«В целях оказания помощи организована работа горячих линий для граждан», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что по соответствующим телефонам можно задать все необходимые вопросы и получить информацию о пострадавших.

«Горячая линия единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Киреевский район — 8 (48754) 6-11-24. Горячая линия пожарно-спасательного гарнизона по Киреевскому району Тульской области — 8 (48754) 6-14-01», — говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва в Киреевске Тульской области стал беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, известно, что число пострадавших в результате взрыва увеличилось до трёх.