В Красноярске задержали подозреваемого в двойном убийстве 22-летней давности
- РИА Новости
По версии следствия, девушки пришли к подозреваемому в гараж и потребовали отдать долг.
Денег у мужчины не было, из-за чего возник конфликт, в ходе которого он нанёс обеим несколько ударов кувалдой. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.
Как отмечают в СК, опасаясь быть привлечённым к уголовной ответственности, подозреваемый сбросил тела в глубокую яму, расположенную поблизости с гаражом, после чего скрылся.
«В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве девушек. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об убийстве пенсионерки и её сына в Омске.