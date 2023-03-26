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В Красноярске задержали подозреваемого в двойном убийстве 22-летней давности

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RT
Следователи СК России задержали в Красноярске 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних девушек 26 июня 2000 года. Задержанный признал вину и дал показания, сообщается в официальном Telegram ведомства.
В Красноярске задержали подозреваемого в двойном убийстве 22-летней давности
  • РИА Новости

По версии следствия, девушки пришли к подозреваемому в гараж и потребовали отдать долг.

Денег у мужчины не было, из-за чего возник конфликт, в ходе которого он нанёс обеим несколько ударов кувалдой. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.

Как отмечают в СК, опасаясь быть привлечённым к уголовной ответственности, подозреваемый сбросил тела в глубокую яму, расположенную поблизости с гаражом, после чего скрылся.

«В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве девушек. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал о том, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад об убийстве пенсионерки и её сына в Омске.

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