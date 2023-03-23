Бастрыкин поручил предоставить доклад об убийстве пенсионерки и её сына в Омске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ознакомится с ходом расследования убийства пенсионерки и её сына в Омске.

Об этом сообщает Newinform.

Трупы женщины и её сына с травмами были обнаружены в их доме, в погребе, вход в который был заставлен мебелью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

По данным сайта gorod55.ru, Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных обстоятельствах.

Ранее о пропаже пожилой женщины и её сына в полицию заявила сноха скончавшейся.