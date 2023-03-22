В Омске в замаскированном погребе нашли тела убитых пенсионерки и её сына

В пресс-службе СУ СК России по Омской области заявили, что в доме в Омске были найдены тела 85-летней женщины и её 47-летнего сына.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что о пропаже пожилой женщины и её сына 18 марта в полицию заявила сноха скончавшейся. Она сказала, что пенсионерка пропала несколько дней назад и с ней не получается связаться. Так как женщина обычно не покидала дом, её исчезновение на несколько дней обеспокоило близких.

После этого полицейские пришли домой к пожилой женщине, но ничего не нашли. Лишь через несколько дней при повторном посещении они заметили погреб, скрытый предметами мебели, в котором были два трупа.

«Тела женщины с сыном с признаками насильственной смерти были обнаружены в погребе в доме по адресу 2-я Береговая в Омске. У них открытые черепно-мозговые травмы. Найдены были в обычном домашнем погребе. Это не какой-то тайник, просто заставлен был мебелью», — заявили в СК.

Уточняется, что, согласно предварительному осмотру, из дома ничего не пропало.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет расследует уголовное дело по факту обнаружения трупов мужчины и женщины в одной из квартир Екатеринбурга.