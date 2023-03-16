СК расследует смерть мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире в Екатеринбурге
- РИА Новости
Председатель СК России поручил представить доклад об установлении обстоятельств их смерти.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе СК.
15 марта стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины, следователи проводят проверку.
По информации местных СМИ, в квартире также нашли двух детей.