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СК расследует смерть мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире в Екатеринбурге

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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту обнаружения трупов мужчины и женщины в одной из квартир Екатеринбурга.
СК расследует смерть мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Председатель СК России поручил представить доклад об установлении обстоятельств их смерти.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в пресс-службе СК.

15 марта стало известно, что в одной из квартир в Екатеринбурге нашли трупы мужчины и женщины, следователи проводят проверку.

По информации местных СМИ, в квартире также нашли двух детей.

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