В России за сутки госпитализировано 778 человек с коронавирусом, на 43,3% меньше по сравнению с 25 марта. Всего выявлено 10 940 новых случаев COVID-19.

«Выписано в связи с выздоровлением 9899 человек... подтверждено 32 летальных исхода», — сообщает стопкоронавирус.рф.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено уже более 332,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, а за последние сутки проведено 89 тыс. тестов на коронавирус.

Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов ранее сообщил, что препарат от коронавируса «МИР 19» появится в аптеках в ближайшее время.