Первый с начала пандемии коронавируса регулярный рейс из Харбина прибыл во Владивосток

Первый с начала пандемии коронавируса пассажирский самолёт из китайского Харбина приземлился в аэропорту Владивостока. Это первый регулярный рейс Китай — Приморье с момента начала пандемии.

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Об этом сообщает РИА Новости. Как уточняется, в дальнейшем перелёты будут выполняться авиакомпанией «Аврора» трижды в неделю. По информации агентства, всего этим рейсом летели 54 человека, граждан Китая и России было примерно поровну. В российском Министерстве транспорта ранее заявили, что ожидают кратного увеличения количества авиарейсов между Россией и Китаем в текущем году.