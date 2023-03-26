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Первый с начала пандемии коронавируса регулярный рейс из Харбина прибыл во Владивосток

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Первый с начала пандемии коронавируса пассажирский самолёт из китайского Харбина приземлился в аэропорту Владивостока. Это первый регулярный рейс Китай — Приморье с момента начала пандемии.
Первый с начала пандемии коронавируса регулярный рейс из Харбина прибыл во Владивосток
  • Gettyimages.ru
  • © Charles Bowman

Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в дальнейшем перелёты будут выполняться авиакомпанией «Аврора» трижды в неделю.

По информации агентства, всего этим рейсом летели 54 человека, граждан Китая и России было примерно поровну.

В российском Министерстве транспорта ранее заявили, что ожидают кратного увеличения количества авиарейсов между Россией и Китаем в текущем году.

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