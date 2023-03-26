Первый с начала пандемии коронавируса регулярный рейс из Харбина прибыл во Владивосток
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняется, в дальнейшем перелёты будут выполняться авиакомпанией «Аврора» трижды в неделю.
По информации агентства, всего этим рейсом летели 54 человека, граждан Китая и России было примерно поровну.
В российском Министерстве транспорта ранее заявили, что ожидают кратного увеличения количества авиарейсов между Россией и Китаем в текущем году.