Кадыров посетил расположение полка «Север» и представил нового командира

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 25 марта, посетил расположение полка «Север» и представил нового командира данного подразделения, офицера Ибрагима Исмаилова.

«В субботу побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ – 141-го специального моторизованного полка («Север»)», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что представил личному составу полка нового командира — боевого офицера Ибрагима Исмаилова.

По его словам, Исмаилов отважный и мужественный офицер, который зарекомендовал себя как в борьбе против террористов, так и в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжёг Коран и опубликовал видео своего поступка в сети.