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В России создали новую политпартию «За семью!»

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Основатель православного общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сообщил о создании новой политпартии «За семью!» на первом её съезде.
В России создали новую политпартию «За семью!»
  • РИА Новости

«Поздравляю вас с учреждением политической партии традиционалистов России «За семью!». Все процедурные вопросы завершены, делегаты из более, чем 50 регионов проголосовали за учреждение партии», — цитирует его РИА Новости.

Основатель политпартии добавил, что на съезде приняли её устав и программу.

В субботу, 18 марта, в Минске почти тысяча человек на съезде учредили политическую партию «Белая Русь».

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, они обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

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