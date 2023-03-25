В России создали новую политпартию «За семью!»

Основатель православного общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин сообщил о создании новой политпартии «За семью!» на первом её съезде.

«Поздравляю вас с учреждением политической партии традиционалистов России «За семью!». Все процедурные вопросы завершены, делегаты из более, чем 50 регионов проголосовали за учреждение партии», — цитирует его РИА Новости.

Основатель политпартии добавил, что на съезде приняли её устав и программу.

В субботу, 18 марта, в Минске почти тысяча человек на съезде учредили политическую партию «Белая Русь».

Ранее президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели продолжительный телефонный разговор, они обсудили торгово-экономическое взаимодействие двух стран.