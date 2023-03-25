Кабмин России выделил более 2 млрд рублей на СК в новых регионах в 2023 году

Правительство России выделило более 2,01 млрд рублей на работу Следственного комитета в новых российских регионах в 2023 году.

Об этом говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Направить в 2023 году Следственному комитету... 2 017 684,1 тыс. рублей на текущее содержание, материально-техническое обеспечение деятельности и осуществление... возложенных на него полномочий в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области», — отмечается в документе.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал о налоговых льготах и процедурах свободной таможенной зоны в новых регионах страны.