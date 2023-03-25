Узнать больше

Кабмин России выделил более 2 млрд рублей на СК в новых регионах в 2023 году

Короткая ссылка
Правительство России выделило более 2,01 млрд рублей на работу Следственного комитета в новых российских регионах в 2023 году.
Кабмин России выделил более 2 млрд рублей на СК в новых регионах в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

«Направить в 2023 году Следственному комитету... 2 017 684,1 тыс. рублей на текущее содержание, материально-техническое обеспечение деятельности и осуществление... возложенных на него полномочий в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области», — отмечается в документе.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал о налоговых льготах и процедурах свободной таможенной зоны в новых регионах страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить