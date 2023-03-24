Узнать больше

Мишустин перечислил налоговые льготы для новых регионов России

Короткая ссылка
Российский премьер Михаил Мишустин рассказал о налоговых льготах и процедурах свободной таможенной зоны в новых регионах страны.
Мишустин перечислил налоговые льготы для новых регионов России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на политика, участники свободной экономической зоны на десять лет будут освобождены от уплаты федеральной и региональной части налога на прибыль. Также льготы коснутся уплаты земельного налога.

«Для них (участников свободной экономической зоны. — RT) предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6%, здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России.

В декабре Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить