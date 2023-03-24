Мишустин перечислил налоговые льготы для новых регионов России

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал о налоговых льготах и процедурах свободной таможенной зоны в новых регионах страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на политика, участники свободной экономической зоны на десять лет будут освобождены от уплаты федеральной и региональной части налога на прибыль. Также льготы коснутся уплаты земельного налога.

«Для них (участников свободной экономической зоны. — RT) предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов, всего 7,6%, здесь же будут действовать и процедуры свободной таможенной зоны», — добавил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прорабатывает дополнительную программу поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах России.

В декабре Федеральная налоговая служба (ФНС) России досрочно завершила перенос в ЕГРЮЛ сведений о компаниях из реестров ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.