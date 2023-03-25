Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области.

Об этом заявил журналистам представитель надзорного ведомства.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов», — передаёт его слова РИА Новости.

Отмечается, что при выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее стало известно, что площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тыс. кв. м.

Информации о пострадавших не поступало.