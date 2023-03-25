В Совфеде предлагают закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто

Комитет Совфеда по экономической политике предлагает российскому правительству разработать законопроект о правовых основах использования беспилотного транспорта в России.

«Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовки проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в России», — передаёт заявление ТАСС.

В материале уточняется, что предлагается определить принципы ответственности за ДТП с участием беспилотного автомобиля с искусственным интеллектом.

В конце января председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных выразил мнение, что нужно штрафовать за выброс окурков в неположенных местах.

В России действуют нормы КоАП, согласно которым за выброшенный из автомобиля мусор могут оштрафовать на основе записей с камер видеонаблюдения.

27 февраля замглавы российского Минпромторга Альберт Каримов сообщил, что в России в 2022 году зафиксировано снижение производства автомобилей на 60% по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, объём производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тыс. автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году