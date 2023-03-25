В России за сутки госпитализировали 1373 человека с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 12 382 новых случая заболевания COVID-19.
Выписали в связи с выздоровлением 12 544 пациента.
За сутки от последствий коронавируса скончались 37 человек.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.