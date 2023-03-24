Теракт предотвратили в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о предотвращении теракта в Энергодаре.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В Энергодаре силовики предотвратили теракт. Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ», — указал Рогов.

По его данным, во время обыска были изъяты 150 г взрывчатых веществ и компоненты для самодельных взрывных устройств — сотовые телефоны с припаянными проводами и элементами питания.

Также при обыске были найдены 40 снайперских патронов калибра 7,62 мм и украинская военная форма.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.