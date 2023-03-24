Теракт предотвратили в Энергодаре
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«В Энергодаре силовики предотвратили теракт. Была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской ДРГ», — указал Рогов.
По его данным, во время обыска были изъяты 150 г взрывчатых веществ и компоненты для самодельных взрывных устройств — сотовые телефоны с припаянными проводами и элементами питания.
Также при обыске были найдены 40 снайперских патронов калибра 7,62 мм и украинская военная форма.
Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.