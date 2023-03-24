В Калининградской области рассказали о помощи подросткам в трудоустройстве

В Калининградской области прокомментировали ситуацию с подростковой занятостью.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Молодёжь приобретает опыт работы в коллективе, профессиональные навыки, учится финансовой грамотности. В нынешнем году планируется трудоустроить 4250 подростков — почти в полтора раза больше, чем в прошлом году», — заявила министр социальной политики области Анжелика Майстер.

Она отметила, что молодые люди сами выбирают вид деятельности из числа вакансий, представленных в службе занятости.

Уровень зарплаты зависит от количества отработанных часов в день.

Ранее ФАН сообщало, что началась регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума.