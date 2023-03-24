Подмосковье примет участие в экологической акции по сбору макулатуры

Московская область примет участие во всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» с 11 апреля по 25 мая.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Раздельный сбор и сдача макулатуры для вторичной переработки являются важным шагом к сохранению окружающей среды», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В 2022 году в рамках акции собрали 173,3 тыс. кг макулатуры весной и 112,5 тыс. кг — осенью.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.