Подмосковье примет участие в экологической акции по сбору макулатуры
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Раздельный сбор и сдача макулатуры для вторичной переработки являются важным шагом к сохранению окружающей среды», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
В 2022 году в рамках акции собрали 173,3 тыс. кг макулатуры весной и 112,5 тыс. кг — осенью.
Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.