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Подмосковье примет участие в экологической акции по сбору макулатуры

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Московская область примет участие во всероссийской акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» с 11 апреля по 25 мая.
Подмосковье примет участие в экологической акции по сбору макулатуры
  • Gettyimages.ru
  • © assalve

Об этом сообщает телеканал «360».

«Раздельный сбор и сдача макулатуры для вторичной переработки являются важным шагом к сохранению окружающей среды», — заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

В 2022 году в рамках акции собрали 173,3 тыс. кг макулатуры весной и 112,5 тыс. кг — осенью.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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