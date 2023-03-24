ТАСС: в Москве у проходной ТЭЦ нашли похожий на гранату предмет

В Москве возле проходной ТЭЦ на улице Вавилова был найден предмет, похожий на гранату.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возле проходной №7 ТЭЦ-20 на улице Вавилова, 13 обнаружен предмет, похожий на гранату», — сказал собеседник агентства.

Как отметил собеседник, пока на ТЭЦ ждут приезда сапёров.

Вместе с этим РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб уточнили, что предмет похож на «снаряд времён войны».

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