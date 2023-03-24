Минсельхоз прорабатывает возможность продления до ноября ограничения экспорта удобрений

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство прорабатывает возможности продления до ноября комплекса мер по ограничению экспорта удобрений из страны.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства России.

«До мая 2023 года действуют ограничения на вывоз отдельных видов удобрений, а также фиксация отпускных цен. Всё это позволяет держать ситуацию под контролем. В этой связи вместе с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям ещё на полгода, то есть до ноября включительно», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, сейчас у аграриев в наличии 2,2 млн т минеральных удобрений, что на 212 тыс. т больше, чем годом ранее.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев.