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Минсельхоз прорабатывает возможность продления до ноября ограничения экспорта удобрений

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство прорабатывает возможности продления до ноября комплекса мер по ограничению экспорта удобрений из страны.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства России.

«До мая 2023 года действуют ограничения на вывоз отдельных видов удобрений, а также фиксация отпускных цен. Всё это позволяет держать ситуацию под контролем. В этой связи вместе с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям ещё на полгода, то есть до ноября включительно», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, сейчас у аграриев в наличии 2,2 млн т минеральных удобрений, что на 212 тыс. т больше, чем годом ранее.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству сельского хозяйства и регионам следить, чтобы выделенные на поддержку средства вовремя доходили до аграриев.

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