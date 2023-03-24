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Пасечник поручил проработать вопрос создания центра помощи военным и их семьям

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поручил проработать вопрос по созданию центров помощи военнослужащим и членам их семей, заявила омбудсмен республики Виктория Сердюкова.
Пасечник поручил проработать вопрос создания центра помощи военным и их семьям
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Леонид Иванович поручил проработать вопрос создания на территории республики специализированных центров помощи военнослужащим и их семьям», — сообщила она в Telegram.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что около 24 тыс. членов семей москвичей — участников специальной военной операции предоставлена социальная поддержка со стороны города.

Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.

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