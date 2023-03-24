Пасечник поручил проработать вопрос создания центра помощи военным и их семьям
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Леонид Иванович поручил проработать вопрос создания на территории республики специализированных центров помощи военнослужащим и их семьям», — сообщила она в Telegram.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что около 24 тыс. членов семей москвичей — участников специальной военной операции предоставлена социальная поддержка со стороны города.
Среди прочего, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная социальная помощь в размере 50 тыс. рублей.