В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»

В Московской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Школьники представили свои проекты в очном туре. Победили 28 человек, дипломы призёров получили ещё 54.

Разработки были представлены по 13 направлениям — от космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и умного города.

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.