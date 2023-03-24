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В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»

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В Московской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса проектов «Большие вызовы».
В Подмосковье подвели итоги регионального этапа конкурса «Большие вызовы»
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство образования.

Школьники представили свои проекты в очном туре. Победили 28 человек, дипломы призёров получили ещё 54.

Разработки были представлены по 13 направлениям — от космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и умного города.

Ранее руководитель школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.

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