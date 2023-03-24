Узнать больше

В РУДН прокомментировали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы

Короткая ссылка
В пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) прокомментировали известие о возвращении вузу имени Патриса Лумумбы.
В РУДН прокомментировали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы
  • РИА Новости
  • © Петр Чернов

Об этом информирует НСН.

«Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. На основании соответствующего приказа будут внесены изменения в устав», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время в РУДН учатся представители 162 стран, иностранцев — 12 тыс. Более 200 тыс. выпускников работают в разных регионах мира, и у многих из них название вуза ассоциируется с именем Патриса Лумумбы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить