В РУДН прокомментировали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы
- РИА Новости
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Об этом информирует НСН.
«Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. На основании соответствующего приказа будут внесены изменения в устав», — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что в настоящее время в РУДН учатся представители 162 стран, иностранцев — 12 тыс. Более 200 тыс. выпускников работают в разных регионах мира, и у многих из них название вуза ассоциируется с именем Патриса Лумумбы.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы.