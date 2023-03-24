В РУДН прокомментировали возвращение вузу имени Патриса Лумумбы

В пресс-службе Российского университета дружбы народов (РУДН) прокомментировали известие о возвращении вузу имени Патриса Лумумбы.

Об этом информирует НСН.

«Наблюдательный совет РУДН поддержал инициативу возвращения университету имени Патриса Лумумбы. На основании соответствующего приказа будут внесены изменения в устав», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время в РУДН учатся представители 162 стран, иностранцев — 12 тыс. Более 200 тыс. выпускников работают в разных регионах мира, и у многих из них название вуза ассоциируется с именем Патриса Лумумбы.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы.