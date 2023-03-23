Мишустин: РУДН вернули имя Патриса Лумумбы
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«Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету дружбы народов» — цитирует РИА Новости Мишустина.
Патрис Лумумба занял пост первого премьера Республики Конго в июне 1960 года.
В сентябре того же года был отстранён от власти в результате заговора, после чего в январе 1961 года Лумумба был убит.
В 1966 году его провозгласили национальным героем Республики Конго.