Мишустин: РУДН вернули имя Патриса Лумумбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы.

«Буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы университету дружбы народов» — цитирует РИА Новости Мишустина.

Патрис Лумумба занял пост первого премьера Республики Конго в июне 1960 года.

В сентябре того же года был отстранён от власти в результате заговора, после чего в январе 1961 года Лумумба был убит.

В 1966 году его провозгласили национальным героем Республики Конго.