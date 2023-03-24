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Исследование: делового стиля в одежде придерживаются сотрудники 16% компаний Москвы

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По данным платформы «Авито Работа», в 16% столичных компаний используют строгий деловой стиль. Наряду с этим, в 28% организаций допускается более свободный дресс-код.
Исследование: делового стиля в одежде придерживаются сотрудники 16% компаний Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Dudkina / EyeEm

Об этом сообщает РИАМО.

«В ретейле, индустрии гостеприимства, сфере красоты, банковском секторе единая униформа используется как элемент узнаваемого корпоративного стиля. В то же время в ряде отраслей спецодежда нужна для защиты и комфорта людей: например, на производстве, в строительстве, медицине», — прокомментировал руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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