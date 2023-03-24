Исследование: делового стиля в одежде придерживаются сотрудники 16% компаний Москвы
- Gettyimages.ru
- © Aleksandra Dudkina / EyeEm
Об этом сообщает РИАМО.
«В ретейле, индустрии гостеприимства, сфере красоты, банковском секторе единая униформа используется как элемент узнаваемого корпоративного стиля. В то же время в ряде отраслей спецодежда нужна для защиты и комфорта людей: например, на производстве, в строительстве, медицине», — прокомментировал руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.
Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.