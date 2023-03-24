Песков заявил, что никто не поседел от поездки Путина в Мариуполь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые регионы круглосуточно находятся под контролем российского лидера Владимира Путина, он также добавил, что поездка президента в Мариуполь для личных впечатлений естественна, никто не поседел.

«Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он принял решение лично это всё посмотреть на месте. Это вполне естественно, собственно, Путин всегда так делает», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не поседел ли кто-то в Кремле, Песков заявил, что «нет, никто не поседел».

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь.

В рамках поездки в Мариуполь он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.