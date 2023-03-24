В Херсонской области обнаружили более 200 изданий экстремистской литературы

Свыше 200 изданий экстремистского содержания обнаружили сотрудники Росгвардии в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В образовательных учреждениях и библиотеках Херсонской области военнослужащие Росгвардии обнаружили более 200 экземпляров экстремистской литературы», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что большинство из найденных книг и брошюр пропагандировали идеологию фашизма и неонацизма.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.