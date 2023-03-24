Wildberries и партнёры запустили доставку сверхгабаритных товаров в тестовом режиме

Онлайн-ретейлер Wildberries совместно с партнёрами запустил в тестовом режиме доставку сверхгабаритных товаров в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Калужской, Тульской и Рязанской областях.

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«Грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей... В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров», — приводит сообщение компании ТАСС. Отмечается, что доставка осуществляется бесплатно, в том числе подъём на этаж в доме. До этого компания Wildberries открыла доступ к ранее заблокированным из-за нарушений договора-оферты пунктам выдачи заказов. По словам собеседника ТАСС, речь идёт о 15 таких пунктах.