Wildberries и партнёры запустили доставку сверхгабаритных товаров в тестовом режиме
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«Грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей... В будущем онлайн-платформа расширит зону доставки этих товаров», — приводит сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что доставка осуществляется бесплатно, в том числе подъём на этаж в доме.
До этого компания Wildberries открыла доступ к ранее заблокированным из-за нарушений договора-оферты пунктам выдачи заказов.
По словам собеседника ТАСС, речь идёт о 15 таких пунктах.