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Юрист Городилов: учитель не имеет права поставить школьнику двойку за опоздание

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Юрист Никита Городилов объяснил, что в случае опоздания ученика школы на урок к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, прописанные в уставе учреждения.
Юрист Городилов: учитель не имеет права поставить школьнику двойку за опоздание
  • Gettyimages.ru
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При этом Городилов отметил, что нарушение внутреннего распорядка школы не может повлиять на оценки ребёнка, так как они только отражают успеваемость. Поэтому, если школьник пришёл на урок после звонка, учитель не имеет права ставить ему двойку.

«Учитель не должен ставить двойку за опоздание не только в школьный дневник, но и в классный журнал. Кроме того, он не имеет права оставлять опоздавшего за дверью и не пускать его на урок», — отметил юрист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

С ребёнком могут провести беседу, вызвать в школу родителей, вызвать ученика к директору или попросить его явиться к директору с родителями.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.

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