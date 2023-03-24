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В российском МИД отметили быстрое обретение Россией подлинного экономического суверенитета

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец подчеркнул, что Россия быстро обретает подлинный экономический суверенитет.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

По его словам, санкционное давление стран Запада на Россию «с треском провалилось», поскольку российская экономика не только быстро адаптируется к новым реалиям, но ещё и стремительно обретает суверенитет.

«А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их «санкционный авантюризм», — подчеркнул Кобринец.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.

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