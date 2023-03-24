В российском МИД отметили быстрое обретение Россией подлинного экономического суверенитета
Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.
По его словам, санкционное давление стран Запада на Россию «с треском провалилось», поскольку российская экономика не только быстро адаптируется к новым реалиям, но ещё и стремительно обретает суверенитет.
«А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их «санкционный авантюризм», — подчеркнул Кобринец.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.