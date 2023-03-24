В российском МИД отметили быстрое обретение Россией подлинного экономического суверенитета

Директор департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД Николай Кобринец подчеркнул, что Россия быстро обретает подлинный экономический суверенитет.

Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

По его словам, санкционное давление стран Запада на Россию «с треском провалилось», поскольку российская экономика не только быстро адаптируется к новым реалиям, но ещё и стремительно обретает суверенитет.

«А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их «санкционный авантюризм», — подчеркнул Кобринец.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что попытки исключить Россию из мировой экономики посредством санкций провалились.