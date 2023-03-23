В Ленобласти выявили 269 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области выявили 269 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Больше всего заболевших — во Всеволожске (26 человек).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в регионе достигло 251 775.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 12 512 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.