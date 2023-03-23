В Ленобласти выявили 269 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Больше всего заболевших — во Всеволожске (26 человек).
По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число заболевших в регионе достигло 251 775.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 12 512 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.