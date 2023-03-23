Учителем года в Новосибирске стала преподаватель китайского языка школы №207 Алина Мальцева.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-центр мэрии.

В конкурсе принимал участие 21 педагог. Победитель получит приз 50 тыс. рублей, а также ежемесячную муниципальную надбавку.

Также власти города определили лауреатов в номинациях «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют».

Ранее руководитель Школы коммуникации для детей и взрослых «Нянин Дом», кризисный психолог, врач-психотерапевт Светлана Коюшева в беседе с ФАН рассказала, как определить талант ребёнка в раннем детстве.