Депутат Тарбаев прокомментировал возвращение РУДН имени Патриса Лумумбы

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев высказался о возвращении вузу имени Патриса Лумумбы.

«Здесь вопрос просто целесообразности и целеполагания. В данном случае у нас возвращается название Патриса Лумумбы, связано это, скорее всего, с тем, что у нас с африканскими странами опять выстраиваются позитивные отношения, поэтому это как некий символ, сигнал того, что мы помним их героев», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, в данном случае это политическое решение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы.