Психолог Раков рассказал о возможных предпосылках кризиса среднего возраста

Павел Раков, коуч, психолог, ведущий женских тренингов и семинаров, перечислил возможные предпосылки кризиса среднего возраста.

«Человек сначала готовится к школе, потом к институту, потом планирует устроиться на работу. Устроившись на работу, он хочет заработать на квартиру, расплатиться с ипотекой. То есть всё время жизнь откладывается. В итоге, если успех не достигнут, начинается ломка. Не каждый может проигрывать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, кто-то не принимает своё тело, у кого-то начинаются проблемы со здоровьем, кто-то теряет друзей.

Как отметил Раков, в таком случае желательно обратиться к специалисту.

Он также посоветовал найти новое дело, хобби, ставить себе новые задачи, осваивать дополнительную профессию.

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