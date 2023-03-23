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Психолог Раков рассказал о возможных предпосылках кризиса среднего возраста

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Павел Раков, коуч, психолог, ведущий женских тренингов и семинаров, перечислил возможные предпосылки кризиса среднего возраста.
Психолог Раков рассказал о возможных предпосылках кризиса среднего возраста
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«Человек сначала готовится к школе, потом к институту, потом планирует устроиться на работу. Устроившись на работу, он хочет заработать на квартиру, расплатиться с ипотекой. То есть всё время жизнь откладывается. В итоге, если успех не достигнут, начинается ломка. Не каждый может проигрывать», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, кто-то не принимает своё тело, у кого-то начинаются проблемы со здоровьем, кто-то теряет друзей.

Как отметил Раков, в таком случае желательно обратиться к специалисту.

Он также посоветовал найти новое дело, хобби, ставить себе новые задачи, осваивать дополнительную профессию.

Ранее врач-психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал о главных признаках нервного срыва, причинах его возникновения и способах лечения.

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