В Ростовской области направят 16,3 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ до 2025 года

В Ростовской области планируют направить 16,3 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ до 2025 года.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Работы будут проходить в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске.

«Планируется построить и модернизировать 752 км сетей и 19 объектов капитального строительства», — заявил замгубернатора Игорь Сорокин.

Тем временем Тюменская область получит 1,5 млрд рублей бюджетных кредитов на строительство дорог и школ до конца года, передаёт nashgorod.ru. Об этом заявил Александр Ремезков, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам.

В частности, в Тюмени будет построена школа на 1200 мест. Часть финансирования направят на строительство развязки «Обход Ожогино» на примыкании к трассе «Иртыш».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий.