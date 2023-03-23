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В Ростовской области направят 16,3 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ до 2025 года

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В Ростовской области планируют направить 16,3 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ до 2025 года.
В Ростовской области направят 16,3 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ до 2025 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Работы будут проходить в Ростове-на-Дону, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске.

«Планируется построить и модернизировать 752 км сетей и 19 объектов капитального строительства», — заявил замгубернатора Игорь Сорокин.

Тем временем Тюменская область получит 1,5 млрд рублей бюджетных кредитов на строительство дорог и школ до конца года, передаёт nashgorod.ru. Об этом заявил Александр Ремезков, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам.

В частности, в Тюмени будет построена школа на 1200 мест. Часть финансирования направят на строительство развязки «Обход Ожогино» на примыкании к трассе «Иртыш».

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске реализуют два проекта комплексного развития территорий.

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