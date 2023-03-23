ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России не вызывает тревоги

Ситуация с COVID-19 в России сейчас не вызывает тревоги, в мире наблюдается снижение заболеваемости.

Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«На этом моменте нет тревоги, мы не видим тревоги. Ситуация развивается хорошо», — цитирует её РИА Новости.

Вуйнович также отметила, что в целом в мире отмечается снижение заболеваемости COVID-19.

В России за сутки в больницы попали 1475 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1545 пациентов с COVID-19.

Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.