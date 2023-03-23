ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России не вызывает тревоги
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Об этом сообщила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«На этом моменте нет тревоги, мы не видим тревоги. Ситуация развивается хорошо», — цитирует её РИА Новости.
Вуйнович также отметила, что в целом в мире отмечается снижение заболеваемости COVID-19.
В России за сутки в больницы попали 1475 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 1545 пациентов с COVID-19.
Бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.