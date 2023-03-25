Специалист Ряшин рассказал, как выбрать школу операторов БПЛА
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По его словам, при выборе школы в первую очередь стоит обратить внимание на её оснащение БПЛА различного типа и предназначения под запрос обучающегося.
Эксперт пояснил, что в школе могут быть представлены беспилотники мультироторного, самолётного и вертолётного типов.
«Помимо этого, школа должна быть оснащена дополнительным оборудованием, связанным с БПЛА. Лектором должен выступать практикующий пилот БПЛА, участвующий в разработке и регулярном обновлении курса», — отметил Ряшин.
Он добавил, что в хорошей школе, помимо стандартных приложений управления дронами, изучается программное обеспечение сторонних производителей, чтобы иметь полную картину и возможность выбирать.
«Немаловажно, чтобы обучение получению разрешений на полёт проводилось с использованием современных сервисов», — заключил собеседник RT.
Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил упростить законодательное регулирование использования коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).