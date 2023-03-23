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Собянин сообщил о планах построить три социальных объекта в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО появятся новые школа — детский сад, деловой и торговый центры. Инвесторы построят их по программе стимулирования создания мест приложения труда.
Собянин сообщил о планах построить три социальных объекта в ТиНАО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Так, в деревне Румянцево в ТиНАО будут построены школа — детский сад и деловой центр, а в поселении Марушкинское — торговый центр. Благодаря этому в районе появится более 1,6 тыс. новых рабочих мест.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, общая площадь будущих объектов составит 58,6 тыс. кв. м. В реализацию проектов инвестируют 4,5 млрд рублей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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